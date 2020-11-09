Трамп прокомментировал результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Валерия Исполатова
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал сообщение об успешной третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19 компании BioNTech и Pfizer.
«Рынки ценных бумаг серьезно выросли, вакцина скоро появится. Сообщают о 90% эффективности. Такая прекрасная новость!» — написал американский лидер.
Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса компании BioNTech из Майнца и американского фармацевтического гиганта Pfizer показала 90% эффективность в предотвращении заражения новой инфекцией.
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