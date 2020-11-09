Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган обсуждали Карабах в ходе телефонного разговора

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в хоте телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Ранее турецкий телеканал CNN Turk сообщал, что Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху.

«В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась», — сказал представитель Кремля.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Эрдоган обсудили Карабах

— CNN: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху