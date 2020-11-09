Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган обсуждали Карабах в ходе телефонного разговора
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в хоте телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Ранее турецкий телеканал CNN Turk сообщал, что Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху.
«В субботу мы сообщали о темах, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Эрдогана. Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась», — сказал представитель Кремля.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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