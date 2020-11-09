Власти Ирана не ожидают возвращения США к ядерной сделке после победы Байдена

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что власти страны не рассчитывают на возвращение США к договору СВПД после того, как демократ Джозеф Байден займет президентский пост, передает РИА «Новости».

«У нас нет ожиданий от кого-либо в Вашингтоне. Они принимают собственные решения на основании собственной политики. Все шаги правительства Трампа до сегодняшнего дня проваливались», — сказал Хатибадзе.

По его мнению, сейчас Вашингтону ничего не остается, кроме как «встать на правильный путь» и начать уважать иранцев.

Он добавил, что Тегеран будет наблюдать за действиями США в этой сфере и призвал не делать поспешных выводов по этому вопросу.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

В 2018 году президент США Дональд Трамп покинул СВПД и повторно ввел санкции против Тегерана, из-за чего Иран сократил ядерные обязательства.

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