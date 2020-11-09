Сенатор предложил Киеву отказаться от своих южных областей

Член Совфеда РФ от республики Крым Сергей Цеков предложил украинским властям отказаться от своих южных регионов из-за инцидента с памятником Екатерине II в Одессе, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Одессе после установки памятника российской императрице Екатерине II прошла акция протеста. Ее участники требовали демонтировать монумент, чтобы избавиться от «российского влияния».

«Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», — прокомментировал инцидент сенатор.

По его словам, война с памятниками в республике — пример культурного обнищания и личностной деградации, а не война с собственным прошлым.

Современные территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожская областей Украины были присоединены Екатериной II к Российской Империи по итогам русско-турецких войн во второй половине XVIII века. После конфликта в регионе были заложены ряд новых городов, крепостей и портов на Черном море, в том числе Одесса.

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