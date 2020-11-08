Горбачев надеется, что Байден поспособствует восстановлению доверия РФ и США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал победу кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена в президентской гонке. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, американский политик осознает важность двусторонних отношений США и России.

Экс-президент отметил, что проводил личные встречи с демократом, когда тот занимал пост вице-президента США.

«Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России», — сказал Байден.

При этом он добавил, что хорошие отношения с американской стороной России не нужны «любой ценой».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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