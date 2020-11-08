Байден пообещал, что вернет США уважение в мире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов, заявил, что собирается восстановить уважение к стране на международной арене. Его выступление транслировал телеканал CNN.

«Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны — ее средний класс — и сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире», — сказал Байден.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.