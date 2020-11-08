Байден заявил, что избиратели отдали ему рекордные 75 млн голосов

Демократ Джо Байден в ходе обращения к американской нации заявил, что на президентских выборах в США он получил рекордные 75 млн голосов избирателей. Его выступление транслирует телеканал CNN.

Политик отметил, что американцы отдали ему «чистую, убедительную победу» на этих выборах.

Байден также пообещал, что станет «президентом, который будет не разъединять, а объединять».

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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