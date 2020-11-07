Байден объявил себя президентом США

Кандидат от демократов Джо Байден в Twitter объявил себя президентом США, заявив, что выиграл выборы.

«Американцы, для меня большая честь, что вы выбрали меня главой нашей великой страны. Нам предстоит тяжелая работа, но я обещаю: я буду президентом для всех граждан — независимо от того, голосовали вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы вложили в меня», — написал Байден.

Он также поменял описание своего аккаунта в Twitter: теперь там значится «избранный президент».

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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