Трамп заявил о сбоях программного обеспечения при подсчете голосов
Президент США Дональд Трамп заявил, что используемое для подсчета голосов программное обеспечение во многих случаях «сбоило». Об этом он написал у себя в Twitter.
«Округа в Джорджии используют такое же программное обеспечение, как и в Мичигане, оно также давало сбои», — написал Трамп.
При этом он дал ссылку на раннее сообщение агентства Breitbart, в котором детальнее сообщалось об этих сбоях.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.
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