Лукашенко: новая конституция в Белоруссии будет принята «без ломки и катастроф»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция в стране будет принята без «всякой ломки и катастроф», передает «БелТа».

«Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф — белорусам это не надо», — сказал президент республики.

Лукашенко отметил, что работа над новой редакцией конституции ведется не первый год. Ему было представлено два проекта, однако он отклонил их.

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