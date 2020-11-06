Трамп обещает добиваться исключения «незаконных бюллетеней» из подсчета голосов

Действующий президент США Дональд Трамп обещает бороться за то, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов на текущих выборах главы государства. Его слова приводит предвыборный штаб на своей странице в Twitter.

«С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть подсчитаны и все незаконные бюллетени не должны подсчитываться, однако мы на каждом шагу встречаем сопротивление этому основному принципу со стороны демократов», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что намерен добиваться реализации данного принципа «через каждый аспект законодательства».

«Я никогда не сдамся в борьбе за вас и нашу страну», — обратился президент к американцам.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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