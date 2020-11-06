На Fox News запретили называть Байдена избранным президентом

Телеканал Fox News не будет называть кандидата в президенты США Джо Байдена «избранным главой государства», даже если он официально перешагнет порог в 270 голосов выборщиков. Об этом пишет Mediaite со ссылкой на главного корреспондента CNN Брайана Стелтера.

Журналист раскритиковал Fox News за то, что канал транслировал заявления действующего президента Дональда Трампа на выборах как правдоподобные, вместо того, чтобы признать лидирующую позицию Байдена. Главный вашингтонский корреспондент CNN Джейк Таппер призвал Fox News и одного из основателей Руперта Мердока помочь облегчить мирную передачу власти до появления беспорядков. Однако, как уверяет Стелтер, CNN получил записки от Fox News, в которых говорилось, что телеканал не будет идентифицировать Байдена как «избранного президента».

«Fox <…> пытается избежать таких слов, как «избранный президент», из-за юридических проблем», — передается отрывок записки.

Представитель Fox News сообщил Mediaite, что никаких записок и редакционных указаний от Fox News не было.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Пока Байден опережает Трампа в Пенсильвании, по результатам обработки 98% бюллетеней. В случае победы демократа в этом штате, он получит 20 голосов выборщиков, что гарантирует необходимые 270 голосов для избрания президентом. На данный момент у Байдена есть 264 голоса выборщиков.

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