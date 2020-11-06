Минск пообещал ответить на новые санкции ЕС

МИД Белоруссии изучает новые санкции Евросоюза против республики, на это решение последует ответ со стороны Минска, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, белорусская сторона в данный момент «спокойно и внимательно» изучает ограничительные меры, введенные ЕС.

«Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время», — отметил Глаз.

Ранее ЕС официально внес в санкционный список президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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