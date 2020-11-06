Байден выступит с обращением к американцам

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил о готовности выступить с обращением к нации вечером в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщает телеканал СNN ссылкой на собственные источники.

Как утверждает один из источников, Байден не хочет «ждать итогов рассмотрения исков в суде», поданных командой действующего президента Дональда Трампа для оспаривания результатов подсчета голосов в ряде штатов.

«Байден планирует незамедлительно перейти в статус «избранного президента», — передает телеканал.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Пока Байден опережает Трампа в Пенсильвании, по результатам обработки 98% бюллетеней. В случае победы демократа в этом штате, он получит 20 голосов выборщиков, что гарантирует необходимые 270 голосов для избрания президентом. На данный момент у Байдена есть 264 голоса выборщиков.

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