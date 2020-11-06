Лукашенко гарантировал белорусам новые выборы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует новые выборы главы государства, когда белорусский народ примет решение об их необходимости.

Отрывок выступления Лукашенко опубликован в близком к пресс-службе президента Telegram-канале «Пул Первого».

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примете решение. Гарантирую», – подчеркнул глава государства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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