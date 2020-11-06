Штаб Трампа: выборы президента США еще не закончены

Выборы президента США еще не закончены, заявления о победе кандидата от демократов Джо Байдена преждевременны, указано в заявлении предвыборного штаба действующего главы государства Дональда Трампа.

«Эти выборы не закончены. Ошибочные прогнозы о победе Джо Байдена основываются на результатах в четырех штатах, подсчет голосов в которых еще не закончен <...> Когда выборы завершатся, президент Трамп будет переизбран», – подчеркивает штаб.

Так, штаб уверен, что Трамп сможет победить в Аризоне, в которой прогнозируется победа Байдена. Кроме того, Трамп победит по результатам пересчета голосов в Джорджии, отмечается в заявлении.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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