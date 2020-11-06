ЕС ввел санкции против Лукашенко

Европейский Союз официально ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Евросоюз включил в санкционный список Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц, указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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