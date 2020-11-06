Fox News: Байден перехватил у Трампа лидерство в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает своего соперника — действующего главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, — при подсчете голосов избирателей в Пенсильвании. Об этом в пятницу, 6 ноября. Об этом следует из данных телеканала Fox News.

По результатам обработки 98% бюллетеней, в этом штате за Байдена проголосовали 49.5% (3,295,319 человек) избирателей, а за Трампа — 49.4% (3,289,725).

Как известно, в Пенсильвании разыгрывается 20 голосов выборщиков. В случае победы демократа в этом штате, он получит эти 20 голосов выборщиков, что гарантирует необходимые 270 голосов для избрания президентом. На данный момент у Байдена есть 264 голоса выборщиков.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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