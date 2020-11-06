Кличко переизбрали на пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко переизбран на пост главы украинской столицы, заявили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает «112.ua».

По данным избиркома, Кличко получил больше половины голосов в первом туре выборов, его поддержали 50,5% избирателей.

25 октября на Украине прошли местные выборы, они проводились в 24 регионах страны.

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