Fox News: Байден обогнал Трампа в «колеблющейся» Джорджии
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом «колеблющемся» штате Джорджия, сообщает Fox News.
По результатам подсчета 99% голосов, Байден набирает 49,39%, а действующий президент Дональд Трамп — 49,37%.
Разрыв между кандидатами составляет 917 голосов.
До этого в Джорджии долгое время лидировал Трамп.
Победа в этом штате принесет кандидату 16 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.
Байден уже набрал 264 голоса, у Трампа — 214 голосов.
Ранее Трамп заявил, что исход выборов может решить Верховный суд США.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.
На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.