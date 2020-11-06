Fox News: Байден обогнал Трампа в «колеблющейся» Джорджии

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вырвался вперед в ключевом «колеблющемся» штате Джорджия, сообщает Fox News.

По результатам подсчета 99% голосов, Байден набирает 49,39%, а действующий президент Дональд Трамп — 49,37%.

Разрыв между кандидатами составляет 917 голосов.

До этого в Джорджии долгое время лидировал Трамп.

Победа в этом штате принесет кандидату 16 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

Байден уже набрал 264 голоса, у Трампа — 214 голосов.

Ранее Трамп заявил, что исход выборов может решить Верховный суд США.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.