Члену КС оппозиции Белоруссии Колесниковой продлили арест

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает КС.

«Марии Колесниковой продлили заключение под стражей до 8 января», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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