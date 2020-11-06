Члену КС оппозиции Белоруссии Колесниковой продлили арест
Антон Демидов
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Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает КС.
«Марии Колесниковой продлили заключение под стражей до 8 января», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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