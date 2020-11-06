Памфилова рассказала Путину о победившей на выборах уборщице

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину об уборщице, победившей на выборах в поселке Костромской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Памфиловой, после этой ситуации ЦИК впервые разложил социально-демографический состав избиравшихся.

На первом месте оказались служащие разного уровня (37%), на втором – учителя (почти 16%), а на третьем – представители рабочих профессий – водители, механики, слесари.

«Что еще нас удивило. Представителей рабочих профессий немного больше, чем предпринимателей: если рабочие профессии – где-то 11,5 %, то предпринимателей – немного менее 11%», — отметила глава ЦИК.

Кроме того, активно выдвигались домохозяйки, пенсионеры и медики.

Ранее стало известно, что в Костромской области женщина, работавшая уборщицей в администрации, случайно стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района.

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