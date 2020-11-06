Казахстан и Россия перенесли форум сотрудничества из-за коронавируса
Карина Казанцева
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XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России переносится из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — сказал пресс-секретарь.
Форум должен был пройти во второй половине ноября в городе Кокшетау.
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