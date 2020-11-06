Путин подписал закон о новом формировании кабмина

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабмина с учетом принятых поправок к Конституции РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

Кроме того, меняется порядок назначения премьер-министра — президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Если Госдума трижды отклонит предложенного главой государства кандидата, то президент назначит премьер-министра сам.

Порядок отставки кабмина также поменяется – уход премьера не повлечет за собой полную отставку членов правительства.

Изменится и порядок назначения членов правительства – силовых министров будет назначать президент после консультаций с Совфедом, остальных утверждать Госдума по предложению премьера.