Трамп: демократы пытаются взять под контроль конгресс и Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Демократическая партия пытается взять под контроль и конгресс, и Белый дом, чего нельзя допустить.

«Итак, сейчас демократы работают над тем, чтобы заполучить контроль в Сенате... в таком случае они положат конец филибастеру (препятствованию меньшинством принятию законопроектов), ...Второй поправке (к конституции США), а также — изменят состав (Верховного) суда», — написал Трамп.

Он еще раз заверил в своей победе на выборах.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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