МИД объяснил, зачем Западу нужен «спектакль с отравлением» Навального

Запад устроил по-дилетантски срежиссированный спектакль с «отравлением» Алексея Навального, чтобы ввести очередные санкции против России. Об этом следует из заявления МИД.

«У любого стороннего наблюдателя... вполне естественно возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России», — отметили в МИДе.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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