Эксперт оценил процесс подсчета голосов на выборах в США

Целый ряд американских штатов, на которых демократы сконцентрировали свое внимание, приняв соответствующие законы, претворили в жизнь иезуитские меры по управляемости голосованием, по вбросам, по фальсификациям, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Выборы в США прошли грязно, мы ни разу не видели подобного числа нарушений, которые при этом любыми средствами стараются умолчать, опровергнуть, задавать информационным потоком, конкурирующих СМИ. Дошло до того, что цензуре подвергаются даже посты президента США, их вырезают из Twitter. Facebook посадил целую команду людей, которые признает фальшивыми сообщения о нарушениях.

Однако, очевидно, что нарушения были, например, когда в Милуоки за 15 минут голоса за Байдена подняли на 150 тысяч, а за Трампа только на 30. В Филадельфии по почте бюллетени приходили людям, которые давно умерли. В Огайо до 50 тысяч бюллетеней получили те, кто не имеет право голосовать, потому что не является гражданином США.

В этом контексте весьма неубедительно выглядит наблюдатели от ОБСЕ, заявляющие о честных выборах в США. Они твердят, что не нарушения создают угрозу демократии, а заявления Трампа о нарушениях. Понятно, что это согласованная и политически одобряемая позиция.

И в нашей стране есть НКО такие как «Голос», получающие заграничное финансирование, которые в случае выборов США решили не писать многостраничных докладов, как будто и не видно им нарушений. И пресловутый Шпилькин не возмущается тем, что в 7 округах Милуоки явка превышает 202%. Странно, но такие запредельные нарушения они не замечают.

Благодаря своим инфоресурсам США могут создать любую реальность, которая им нужна. Единственное, что может кардинально повлиять на мнение об американской демократии – это начавшееся внутри Америки гражданское противостояние, возможность которого исключать нельзя, потому что больше половины страны остается обманутой. Несмотря на тотальную цензуру скрыть факты глубочайших фальсификаций не удастся».