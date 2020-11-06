СВР предупредила Минск о планах Запада дестабилизировать обстановку в стране

Служба внешней разведки России передала белорусским коллегам данные о планах Запада дестабилизировать обстановку в республике. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, пишет РИА «Новости».

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Белоруссии, и свои оценки предоставляем, в том числе, своим белорусским коллегам», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что Россия с беспокойством относится к процессам в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.