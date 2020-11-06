Япония надеется на стабилизацию отношений с США после выборов

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил надежду на «тесное взаимодействие» и установление стабильных отношений с США после выборов. Об этом он заявил в ходе выступления в парламентском комитете по бюджету, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он назвал японо-американский союз «стержнем» внешней политики и обеспечения безопасности Японии.

«Мы продолжим тесное взаимодействие с США, в этом нет изменений», — произнес Суга.

В заключении он добавил, что стабильные двусторонние отношения Вашингтона и Пекина важны а том числе с точки зрения стабильности мирового сообщества.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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