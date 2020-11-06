В трех штатах сократился разрыв между Трампом и Байденом

Разрыв между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом на президентских выборах в США сократился в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона. Об этом пишет Си-эн-эн.

По результатам обработки 99% бюллетеней в Джорджии и Байден, и Трамп набрали около 49,4% голосов. Перевес Трампа составил лишь 1,8 тысячи голосов, хотя ранее отрыв достигал 5 тысяч. Штату осталось обработать 14 тысяч бюллетеней.

Как пишет канал, в Пенсильвании 95% бюллетеней. Трамп получил 49,5% голосов, Байден — 49,2%. Если демократ обойдет республиканца, то ожидается, что это обеспечит ему избрание.

В Аризоне обработали 90% бюллетеней. Байден получает 50,1% голосов избирателей, Трамп - 48,5%. Американские СМИ ранее представили прогнозы, согласно которым в штате победит кандидат от демократов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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