Трамп заявил о «коррупционной машине» демократов в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп считает, что в штате Пенсильвания действует »«коррупционная машина» демократов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, официальные лица, наблюдающие за подсчетом голосов в Пенсильвании и других ключевых штатах, составляют часть «коррупционной машины» демократов.

«Я ходил там в школу и я знаю много об этом», — добавил американский лидер.

Трамп учился в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета, в 1968 году он закончил ее со степенью бакалавра наук по экономике.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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