FOX: Байден сократил отставание от Трампа в Джорджии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сократил отставание от своего соперника по голосам в штате Джорджия. Об этом сообщает FOX News.

По данным телеканала, сейчас обработано 99% бюллетеней, у Трампа и Байдена примерно по 49,4% голосов избирателей. За Трампа проголосовали на 3,6 тыс. бюллетеней больше, чем за Байдена.

Ранее штаб Трампа подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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