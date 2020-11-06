Почта США не успела доставить более 150 тыс. бюллетеней к президентским выборам

Почта США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней избирателей к президентским выборам. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что почтовая служба предоставила соответствующие документы суду.

Кроме того, ведомство предупредило о росте числа несвоевременно доставленных писем по мере поступления новых данных.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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