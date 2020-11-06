Трамп считает себя законным победителем президентских выборов

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что если подсчитать все законные голоса, он окажется победителем президентских выборов. Трансляция его речи ведется на сайте американского Белого дома.

«Если сосчитать законные голоса, я легко выиграл», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп добавил, что «выиграл многие критически важные штаты». Кроме того, он также обвинил во «вмешательстве в выборы» СМИ и лоббистов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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