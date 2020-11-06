В США началось расследование использования ресурсов Белого дома во время предвыборной кампании

Офис спецпрокурора США начал расследование использования администрацией Дональда Трампа ресурсов Белого дома в своих целях во время предвыборной кампании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на на члена Палаты представителей США, демократа Билла Паскрелла.

По словам Паскрелла, офис ответил на его просьбу провести расследование, сообщив, что специальное подразделение определит, был ли закон Хэтча, запрещающий чиновникам делать публичные политические заявления, нарушен.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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