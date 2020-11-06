Познер: мы видим крупнейший раскол в обществе США со времен гражданской войны

Журналист и телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что в 2016 году, после избрания Дональда Трампа президентом, американское общество разделилось на два противоборствующих лагеря. Об этом говорится в сообщении на его личном сайте.

«Может быть впервые более чем за 160 лет мы такое видим», — сообщил Познер добавив, что последний крупный раскол в американском обществе разделил страну на два государства.

Познер отметил, что разделение государства запрещено в Конституции США после гражданской войны XIX века.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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