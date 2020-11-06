Пенсильвания может подсчитать большинство голосов до пятницы

Американский штат Пенсильвания успеет подсчитать большинство бюллетеней к пятнице. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар, передает CNN.

«Подавляющее большинство бюллетеней будет обработано до пятницы включительно», — говорится в сообщении.

На данный момент в Вашингтоне 17.58, 5 ноября.

Ранее сообщалось, что Пенсильвании осталось подсчитать еще 700 тыс. бюллетеней, из-за чего победителя назвать пока нельзя.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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