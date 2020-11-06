В Пенсильвании не готовы назвать итоги голосования в штате

Американскому штату Пенсильвания осталось подсчитать еще 700 тыс. бюллетеней, победителя назвать пока нельзя. Об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар, передает CNN.

«В Пенсильвании, несомненно, выборы идут с небольшим разрывом, (подсчет голосов) может занять несколько больше времени», — сказала Буквар.

Она добавила, что осталось подсчитать еще 700 тыс. бюллетеней.

Кроме того, Буквар заявила, что не слышала о каких-либо нарушений на выборах, кроме попытки проголосовать за умершего человека.

Ранее команда действующего президента США Дональда Трампа обратилась в суд с требованием остановить подсчет голосов в избирательной комиссии штата Филадельфия до тех пор, пока там не будут присутствовать республиканские наблюдатели.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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