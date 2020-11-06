Премьеры России и Белоруссии обсудили торговлю и противодействие COVID-19

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко по телефону обсудили экономическое сотрудничество и противодействие распространению коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министры также затронули вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

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