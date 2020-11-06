Байден уверен в своей победе на президентских выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах и призвал всех американцев к спокойствию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Так что я всех призываю к спокойствию. Всех людей — оставаться спокойными. Процесс идет. Подсчет близится к завершению», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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