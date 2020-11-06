Минюст США одобрил использование вооруженных федералов для расследования нарушений на выборах

Министерство юстиции США одобрило привлечение вооруженных офицеров для расследование случаев мошенничества при подсчете голосов. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что это делается несмотря на закона США, запрещающий присутствие федеральных должностных лиц в день выборов.

«Официальная делегация, возглавляемая членом администрации Трампа Биллом Барром, сообщили федеральной прокуратуре, что закон применяется только 3 ноября, а не через несколько дней после этого», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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