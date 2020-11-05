Четверть мест в обновленном Конгрессе США получат женщины

Женщины получат около четверти мест в Конгрессе США по итогам прошедших выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр по изучению американских женщин и политики Ратгерского университета в Нью-Джерси.

Так, по расчетам центра, членами Конгресса в 2020-2024 году станут не менее 100 женщин-конгрессменов от Демократической партии и минимум 31 республиканка.

Отмечается, что в 2016-2020 годах женщины занимали в парламенте США лишь 127 мест.

В американском Конгрессе 535 голосующих членов — 100 в Сенате и 435 в Палате представителей. Выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Палаты представителей и треть членов Сената.

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