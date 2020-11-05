На почтах США будут дважды в день искать недоставленные бюллетени

В США почтовые отделения, принимающие бюллетени избирателей, будут проверять два раза в день. Об этом сообщает портал Law&Crime.

Соответствующее постановление выпустил федеральный судья Эммет Салливан.

В документе говорится, что почты, куда присылаются избирательные бюллетени, будут проверяться сотрудниками утром и вечером на предмет наличия документов с голосами граждан, чтобы их могли вовремя доставить на избирательные участки.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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