На почтах США будут дважды в день искать недоставленные бюллетени
В США почтовые отделения, принимающие бюллетени избирателей, будут проверять два раза в день. Об этом сообщает портал Law&Crime.
Соответствующее постановление выпустил федеральный судья Эммет Салливан.
В документе говорится, что почты, куда присылаются избирательные бюллетени, будут проверяться сотрудниками утром и вечером на предмет наличия документов с голосами граждан, чтобы их могли вовремя доставить на избирательные участки.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.
На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.
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