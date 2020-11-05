Трамп побеждает в округе, где почти всегда определяли исход выборов

Действующий президент США Дональд Трамп стал победителем в ходе подсчета голосов в округе Виго, штат Индиана, где почти всегда побеждали будущие президенты США. Об этом сообщает Fox News.

Итоговое решение округа Виго с 1888 года совпадало с результатами выборов президента по стране за исключением двух случаев. Так, в 1908 году жители округа отдали большинство голосов Уильяму Брайану вместо победившего Уильяма Тафта, а в 1952 году округ не поддержал Дуайта Эйзенхауэра, а вместо него проголосовал за Эдлая Стивенсона.

По представленным данным, Трампу было отдано 56,4% голосов, а его сопернику от Демократической партии Джо Байдену — 41,6%.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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