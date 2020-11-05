Трамп потребовал «прекратить мошенничество» на выборах

Кандидат от республиканцев и действующий президент США Дональд Трамп в своем Twitter потребовал прекратить мошенничество на выборах главы государства.

«Прекратите мошенничество», — написал он.

Ранее Трамп призвал остановить подсчет голосов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.