Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предвыборный штаб политика.

»[Бывший] вице-президент Байден прошел тест ПЦР, COVID-19 не был обнаружен», — сообщили в штабе.

Отмечается, что это первый тест на коронавирус, который кандидат в президенты сдал после выборов 3 ноября.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займет президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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