ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны
Ника Пикекатлет
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Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 8 и 9 мая становятся днями памяти жертв Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
Данный документ был предложен российской стороной.
Уточняется, что он был одобрен консенсусом без голосования.
В соответствии с резолюцией 8 и 9 мая предлагается отмечать как дни памяти всех жертв войны «всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам».
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