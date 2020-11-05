ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 8 и 9 мая становятся днями памяти жертв Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Данный документ был предложен российской стороной.

Уточняется, что он был одобрен консенсусом без голосования.

В соответствии с резолюцией 8 и 9 мая предлагается отмечать как дни памяти всех жертв войны «всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам».

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