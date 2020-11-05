Курц поблагодарил Путина за поддержку после теракта в Вене

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, включая тематику противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе с использованием вакцин», — говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре Курц выразил признательность Москве за поддержку и соболезнования австрийцам в связи с терактом 2 ноября в Вене. Обе стороны подтвердили свою решимость в борьбе с международным терроризмом.

Отмечается, что глава Австрии также отметил важность развития сотрудничества между Москвой и ЕС в энергетической сфере.

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