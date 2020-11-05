Трамп полагает, что демократы «украдут выборы» с помощью позднего голосования

Кандидат-республиканец в президенты 2020 года Дональд Трамп считает, что демократы могут «украсть выборы» с помощью отправленных после закрытия избирательных участков бюллетеней, цитирует его предвыборный штаб в Twitter.

Политик утверждает, что мог бы легко выиграть эти выборы, если бы учитывались только законные голоса.

«Если вы считаете незаконные и поздние голоса, то они (демократы. — «Газета.Ru») могут украсть у нас выборы», — говорится в посте.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали президента, вице-президента, а также новый состав Конгресса и треть членов Сената. Победитель, который займёт президентское кресло, до сих пор не был объявлен из-за задержек в подсчете голосов.

На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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