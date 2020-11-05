Путин поручил губернатору Тульской области обеспечить регион врачами

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тульской области Алексею Дюмину уделить особое внимание обеспечению региона врачами, передает ТАСС.

По словам главы государства, число врачей на душу населения в Тульской области ниже, чем в среднем по России.

«Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения в Российской Федерации — 48,7, а в Тульской области — 38,4», — сказал глава государства.

Он призвал Дюмина обратить повышенное внимание на этот вопрос и отметил, что проблему нехватки врачей можно «поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро».

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