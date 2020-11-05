Путин поручил губернатору Тульской области обеспечить регион врачами
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тульской области Алексею Дюмину уделить особое внимание обеспечению региона врачами, передает ТАСС.
По словам главы государства, число врачей на душу населения в Тульской области ниже, чем в среднем по России.
«Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения в Российской Федерации — 48,7, а в Тульской области — 38,4», — сказал глава государства.
Он призвал Дюмина обратить повышенное внимание на этот вопрос и отметил, что проблему нехватки врачей можно «поправить в ходе практической работы, и достаточно быстро».
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